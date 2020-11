EN DIRECT - Covid-19 : "pas de réouverture" des petits commerces dans l'immédiat, tranche Jean Castex

ARNAUD FONTANET INVITÉ DU GRAND JURY





Sur le vaccin : "On sait aujourd'hui que 9 vaccins sont en phase 3. Les premiers résultats vont être disponibles début 2021. Moderna, un des fabricants, les annonce pour décembre. On saura globalement dans les 2 premiers mois de 2021, quels vaccins sont considérés comme sûrs. Et ensuite, on verra s'ils ont une efficacité et de quel degré. (...) Les premiers vaccins qui auront une efficacité partielle qu'on verra arriver en France plutôt au 2e semestre 2021, qu'il faudra ensuite produire, viendront en complément d'autres mesures, mais on n'est pas en train de vous dire qu'au 2e semestre 2021 on vaccinera tout le monde et l'épidémie sera finie."