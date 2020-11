EN DIRECT - Covid-19 : les résidents et personnels des Ehpad doivent être vaccinés en premier, selon la HAS

59% DES FRANÇAIS N'ONT PAS L'INTENTION DE SE FAIRE VACCINER, SELON UN SONDAGE IFOP





Selon un sondage IFOP paru dans le JDD, 59% des Français n'ont pas l'intention de se "faire vacciner".





Les plus réticents : les catégories populaires (seulement 28% y sont disposés), les sympathisants du Rassemblement national et de La France insoumise (respectivement 27% et 26%) et les moins de 35 ans (29%, soit 30 points de moins que les plus de 65 ans). Précisément les catégories qui souhaitent le plus un vaccin français. Sur l'ensemble de la population, ils sont 59% à préférer un produit made in France plutôt qu'étranger.