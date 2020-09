EN DIRECT - Covid-19 : la Pologne annonce la suspension de ses liaisons aériennes avec la France

BILAN QUOTIDIEN EN FRANCE





7.852 nouveaux cas ont été confirmés en 24H, selon le dernier bulletin de Santé Publique France. Par ailleurs, SPF a enregistré 37 décès supplémentaires, portant leur nombre à 30.999.





866 clusters, dont 121 en Ehpad, sont actuellement en cours d'investigation après la découverte de 68 nouveaux foyers en 24H.





En outre, 2.713 malades ont été hospitalisés sur les 7 derniers jours, et 479 ont été admis en réanimation où l'on traite les cas les plus graves. Pour ces deux indicateurs, la hausse semble s'être toutefois accélérée lundi et mardi : ces deux journées représentent à elles seules plus de 40% des hospitalisations des sept derniers jours (545 lundi puis 642 mardi) et près de la moitié des admissions en réa (104 lundi puis 117 mardi).