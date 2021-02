EN DIRECT - Covid-19 : la prochaine édition de Solidays annulée

DANEMARK : UN "PARTYBUS" SE TRANSFORME EN CENTRE DE DÉPISTAGE





Retrouver les rythmes disco par temps de pandémie? C'est possible au Danemark où un "partybus" (un bus discothèque) métamorphosé en centre de dépistage itinérant, sillonne les rues d'une banlieue de Copenhague. "Les partybus ne sont pas utilisés pour faire des fêtes puisque tout est mort dans ce secteur en ce moment, donc ces bus sont disponibles. Il faut faire très peu de changements pour les transformer", explique mercredi à l'AFP le maire de Glostrup, John Engelhardt.





Néons et boules à facettes sont toujours là, et s'il n'est plus possible de commander une bière pression ou de consommer de l'alcool, la musique résonne dans les enceintes et contribue à une atmosphère beaucoup plus décontractée que dans les autres centres de test.





Conformément à la stratégie gouvernementale qui encourage les Danois à se faire dépister régulièrement même sans symptômes, son ambition est de permettre au plus grand nombre de se faire tester, en rapprochant les centres des lieux de travail.