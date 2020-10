EN DIRECT - Covid-19 : le Conseil scientifique recommande de limiter le nombre de personnes qu'on côtoie

LA NOUVELLE MISE EN GARDE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE





Il faut limiter le nombre de gens qu'on côtoie, notamment la famille et les amis, pour éviter que l'épidémie de Covid-19 devienne hors de contrôle et ne nécessite des mesures plus drastiques, recommande le Conseil scientifique. "Aujourd'hui, le ralentissement de la circulation du virus reste à portée de main, mais plus pour très longtemps sans doute", met en garde l'instance qui conseille les pouvoirs publics dans cet avis daté du 22 septembre mais seulement publié jeudi soir.





Le Conseil scientifique définit quatre options pour agir, de la plus minimaliste (aucune mesure supplémentaire) à la plus radicale (couvre-feu voire confinement, au moins territorial). Il se prononce pour la troisième option, "une addition de mesures 'modérées', faisant appel à l'adhésion volontaire et, en cas de besoin, à des mesures contraignantes". "A ce stade de l'épidémie, le Conseil scientifique n'envisage pas de proposer l'option 4 (couvre-feu voire confinement, ndlr) au plan national, mais ne peut en exclure son utilisation dans certaines métropoles et bien sûr en cas de dégradation ultérieure", prévient-il toutefois.