EN DIRECT - Covid-19 : le couvre-feu étendu à une trentaine de départements

SUISSE : LA PRÉSIDENTE APPELLE A LA "RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE"





La présidente suisse Simonetta Sommaruga a appelé jeudi la population à la "responsabilité individuelle" face au Covid-19, en demandant aussi aux cantons d'agir vite face aux décès et hospitalisations qui ont doublé en une semaine.





"On avait espérer que l'on pouvait entrer dans l'hiver sans avoir cette forte augmentation des infections", a-t-elle déclaré à la radio publique RTS avant d'ajouter : "Si la courbe ne s’aplatit pas jusqu'à mercredi prochain, on va vraiment prendre des décisions qui vont plus loin. (...) Il faut prendre sa responsabilité. On en a fait l'expérience au printemps alors je ne vois pas pourquoi cela ne peut pas marcher encore."