EN DIRECT - Covid-19 : le gouvernement britannique renonce au passeport vaccinal

RÉFORME DES RETRAITES LIÉE À LA FIN DU PORT DU MASQUE ?





La réforme des retraites, "on fera ça quand on tombera les masques" car "là on a d'autres priorités", a lancé Emmanuel Macron à une agricultrice lors de sa visite d'une foire agricole en Provence ce vendredi, confirmant le choix de l'exécutif de reporter cette réforme.





"Il faudra le faire en écoutant tout le monde," détaille-t-il. "Et puis là, on a d'autres priorités, quand même", avec l'épidémie du Covid-19 et la relance économique à mener, a estimé le chef de l'Etat, ajoutant : "on va faire ça quand on tombera les masques, si je puis dire".





"Ne vous faites pas de la bile avec tout ça", a-t-il insisté, "il faut qu'on soit intelligent collectivement" pour "trouver le bon système pour sauver nos retraites."