EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de tests en hausse de 50% la semaine avant Noël

UN VACCIN POUR LEQUEL DES DONNÉES SONT "ENCORE ATTENDUES"





Dans son avis, la Haute autorité de la Santé dit avoir identifié "des données complémentaires" essentielles pour confirmer les "résultats encourageants" :

- des études complémentaires chez les 75 ans et plus "pour confirmer les résultats rassurants de sécurité et d'efficacité du vaccin chez les plus âgés";

- une évaluation de l'efficacité vaccinale "chez les jeunes de moins de 16 ans";

- la fameuse efficacité sur la transmission virale, qui n'a pas encore été évaluée;

- l'efficacité vaccinale "en fonction des mutations potentielles du virus".





Par ailleurs, la HAS a insisté sur le fait que l'essai de phase 3 "devra être poursuivi afin de pouvoir disposer de données d'immunogénicité, d'efficacité et de tolérance à plus long terme".