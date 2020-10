EN DIRECT - Covid-19 : le PIB baissera au quatrième trimestre, confirme Bruno Le Maire

"100.000 CONTAMINATIONS PAR JOUR "





L'épidémie progresse beaucoup plus vite et plus brutalement que prévu : il y aurait "100.000 contaminations par jour", en incluant les cas non diagnostiqués et les formes asymptomatiques, estime Jean-François Delfraissy, invité ce lundi de RTL. "Beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend", souligne le président du Conseil scientifique. Cette nouvelle vague "sera probablement plus forte que la première" et son impact sur les services de santé risque également de l'être "au cours des trois prochaines semaines", soutient-il, estimant qu'il faudrait au minimum durcir et étendre le couvre-feu.