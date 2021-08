EN DIRECT - Face aux variants, Pfizer/BioNTech préconise une 3e dose plutôt qu'une adaptation du vaccin

JEAN-BAPTISTE DJEBBARI





"Nous pensons que le pass sanitaire est la moins pire des solutions pour concilier les libertés d'aller et venir et de se sortir collectivement de cette crise sanitaire qui dure", a déclaré ce lundi sur France Inter Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, soulignant que "nous avons une semaine de rodage, de pédagogie et de souplesse. L'idée c'est que cette procédure doit d'abord susciter l'adhésion, on l'a vu pour le port du masque."





Et de détailler : "la philosophie c'est de pouvoir continuer à concilier les déplacements des vacances et l'incitation à la vaccination ; pour les vols intérieurs et les trains longue distance, les contrôles vont être essentiellement mis en place à l'abord des quais."