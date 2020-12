EN DIRECT - Covid-19 : le vaccin Pfizer/BioNTech déconseillé si fortes allergies

HAUSSE DES ABUS SEXUELS EN LIGNE CONTRE LES ENFANTS





Pendant le confinement, les abus sexuels en ligne contre les enfants ont bondi de manière significative, de nombreux pédocriminels ayant profité des restrictions liées au Covid-19 pour contacter des mineurs. Le plus souvent, dans des pays en développement comme les Philippines ou l'Indonésie, mais pas seulement. Pour entrer en contact, les prédateurs utilisent les réseaux sociaux, des sites de jeux en ligne ou encore le Dark Net, un réseau caché et accessible uniquement via certains navigateurs.





En Australie, rapporte l'ONG Project Karma, la police fédérale a reçu plus de 21.000 signalements d'abus sexuels sur des enfants - parfois de moins d'un an - au cours des 12 mois courant jusqu'à fin juin, soit plus de 7000 de plus que l'année précédente. La police attribue "directement" cet "afflux incroyable" au fait que des pédocriminels et des enfants passent plus de temps à la maison, la fermeture des écoles laissant des jeunes livrés à eux mêmes.