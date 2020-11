EN DIRECT - Covid-19 : "Nous ne sommes pas du tout au déconfinement", prévient Gabriel Attal

ONU





Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce samedi les dirigeants du G20 à faire preuve de davantage d'audace et d'ambition dans leurs mesures liées à la pandémie.





"Le G20 sait qu’un nouvel allégement de la dette sera nécessaire. Ce groupe doit maintenant faire preuve d’une plus grande ambition et proposer des mesures plus audacieuses pour permettre aux pays en développement de faire face à la crise de manière efficace et éviter que la récession mondiale ne se transforme en dépression mondiale", souligne le dirigeant dans une lettre rendue publique.





"Le monde a plus que jamais besoin d’être guidé par des dirigeants unis, qui cherchent à faire face à la crise et à reconstruire en mieux. La pandémie doit être un signal d’alarme pour tous les dirigeants: être divisés, c’est mettre tout le monde en danger, prévenir c’est économiser de l’argent et sauver des vies", a t-il précisé.