EN DIRECT - Covid-19 : "Il semble que nous ayons atteint un pic épidémique dans notre pays", prévient Olivier Véran

L'AFRIQUE DU SUD, LE LESOTHO ET LE ZIMBABWE, CES PAYS D'AFRIQUE AUSTRALE LOURDEMENT TOUCHÉS PAR LE COVID





L'Afrique du Sud reste de loin le pays africain le plus touché par le virus. Le pays a recensé le plus grand nombre de cas ces sept derniers jours avec 122.870 contaminations, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels. Le taux de positivité est le plus haut jamais atteint (28,9%). Seuls les décès n'ont pas connu d'augmentation significative jusqu'ici, la plupart des patients présentant de faibles symptômes à ce stade.





Le petit royaume montagneux du Lesotho, enclavé dans le territoire sud-africain, est le pays du monde où les contaminations ont cru le plus vite ces sept derniers jours: 425% d'augmentation, hors micro-états et parmi les pays ayant enregistré au moins 50 cas pour 100.000 personnes. De quelques cas par jour début novembre, les chiffres ont bondi à 1.133.





Le Zimbabwe est le deuxième pays au monde où les contaminations augmentent le plus vite et atteint des records avec 4.300 nouveaux cas par jour ces sept derniers jours. Comme ailleurs, cette augmentation n'est pour le moment pas accompagnée d'une hausse des décès et la pression reste supportable pour un système de santé aux abois.