EN DIRECT - Covid-19 : le Vatican rouvre ses musées

LÉGÈRE AMÉLIORATION DE LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS





Depuis deux semaines, les nouveaux cas de coronavirus et les hospitalisations baissent aux États-Unis, même si le nombre total de cas positifs quotidiens est bien plus important qu'à l'été. Selon les experts, les raisons de cette amélioration vont du respect des gestes barrières (port du masque et distanciation physique) au fait que la période des fêtes, favorable aux rassemblements, est loin.





À la mi-janvier, les États-Unis enregistraient une moyenne de plus de 250.000 cas positifs et de plus de 130.000 hospitalisations par jour, selon les données du Covid Tracking Project. Il y a encore actuellement plus de 3000 morts par jour, en raison du délai entre hospitalisations et décès, mais les courbes vont dans la bonne direction.