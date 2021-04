EN DIRECT - Covid-19 : les examens à l'université ne pourront se tenir en présentiel du 5 avril au 2 mai

ESPAGNE





L'Espagne a prolongé jusqu'au 19 avril la quarantaine imposée aux voyageurs en provenance de douze pays, dans le but de freiner la propagation des variants du coronavirus. Cet isolement de dix jours (ou sept s'ils présentent un test PCR négatif) s'applique aux personnes venant d'Amérique du Sud (Brésil, du Pérou et de Colombie) et d'Afrique (Botswana, Comores, Ghana, Kenya, Mozambique, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe et Afrique du Sud).





L'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19, avec plus de 75.000 morts et plus de 3,2 millions de cas.