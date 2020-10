EN DIRECT - Covid-19 : les députés approuvent le reconfinement à une très large majorité

VOTE DU PLAN DE CONFINEMENT : CASTEX REGRETTE QUE DES GROUPES S'ABSTIENNENT





Le Premier ministre a déploré que certains députés "aient décidé de ne pas prendre part au vote" sur le plan de confinement du gouvernement, leur reprochant de "détourner le regard".





"C'est certes leur droit le plus absolu, mais quand la maison France est dans la difficulté, on doit prendre ses responsabilités, on ne détourne pas le regard", a-t-il ajouté devant l'Assemblée nationale, avant le vote sur la situation sanitaire et le reconfinement auquel les groupes LR et Libertés et Territoires ont annoncé qu'ils ne prendraient pas part, en raison de l'attaque au couteau dans une église à Nice.