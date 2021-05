EN DIRECT - Covid-19 : l'Académie de médecine favorable à l'obligation de se faire vacciner

D'APRES LE PR. FONTANET, NOUS SOMMES DANS UNE "DYNAMIQUE TRÈS FAVORABLE"





"C’est une dynamique très favorable dans laquelle on se trouve et qu'il faudrait conserver encore quelques semaines parce que le plus bas on descendra, le mieux on sera positionné pour l'été qui arrive", a affirmé Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique ce mardi sur franceinfo, ajoutant que "les trois semaines qui viennent sont capitales".

"Continuons sur cet effort, surtout qu'il y a des incertitudes. La campagne de vaccination va-t-elle continuer de marcher aussi bien qu'elle marche aujourd'hui? Que pourrait-il se passer avec des variants? On ne sait pas", a-t-il nuancé.