EN DIRECT - Covid-19 : se vacciner est "un acte d'amour", plaide le Pape

VACCINATION DES PLUS AGES VIVANT A DOMICILE





Mauvaise élève de la vaccination des plus de 80 ans vivant à domicile, la France doit opter pour une approche plus "territorialisée" contre le Covid-19 et "aller à la porte" des plus fragiles, insiste dans un entretien à l'AFP le gériatre Olivier Guérin.





"C'est un sujet de préoccupation majeure" pour ce professeur au CHU de Nice, président de la Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG), également membre du Conseil scientifique Covid-19. "On l'a identifié depuis avril. La courbe commençait à stagner chez les plus à risques puisque l'âge reste le principal facteur de risque tous variants confondus."





Selon des données du 10 août fournies par Santé Publique France, la couverture vaccinale continuait d'augmenter très faiblement chez les 80 ans et plus: 83,3% pour une dose et 79,1% pour une vaccination complète. La couverture vaccinale était de 91% (une dose) et 87% (vaccination complète) pour les résidents en Ehpad ou unités de soins de longue durée (USLD).