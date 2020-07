EN DIRECT - Covid-19 : "Les jeunes gens ne sont pas invincibles et peuvent mourir", met en garde l'OMS

Mais au fur et à mesure du déconfinement, à partir de fin mai, le nombre de cas est reparti à la hausse. Celle-ci est attribuée au non-respect des restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements de travailleurs entre la Cisjordanie et Israël, pays qui enregistre également ces dernières semaines des records de nouvelles contaminations.

"D'après les premières estimations, la baisse de l'activité économique par rapport au trimestre précédent est approximativement aussi forte dans l'industrie, la construction et les services: la valeur ajoutée y a diminué respectivement de 13,0%, 13,3% et 11,8%", est-il souligné dans le communiqué.

"Au cours du deuxième trimestre, le groupe fait face à des circonstances tout à fait exceptionnelles: la crise sanitaire du Covid-19 qui affecte l'économie mondiale et la crise des marchés pétroliers avec un prix du Brent en très forte baisse à 30 dollars du baril en moyenne, des prix du gaz historiquement faibles et des marges de raffinage très dégradées compte tenu de la chute de la demande", a commenté le PDG Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

La perte nette atteint 8,4 milliards de dollars, contre un bénéfice de 2,8 milliards un an plus tôt, a annoncé le géant pétrolier et gazier français jeudi dans un communiqué.

Elles se basent sur des éléments montrant "que les personnes atteintes de Covid-19 qui sont légèrement malades et en convalescence ont une possibilité faible mais réelle d'être contagieuses entre 7 et 9 jours après le début de la maladie".

Les autorités vietnamiennes organisent un dépistage massif sur plus de 20.000 habitants de Hanoï qui ont récemment séjourné dans la ville touristique de Da Nang où ont été signalés les premiers cas de coronavirus dans le pays depuis plus de trois mois.

Malgré l'annonce de deux joueurs positifs au Covid-19, mardi au Real Madrid et mercredi à Séville, l'UEFA reste "confiante" dans le bon déroulement de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, a indiqué jeudi un porte-parole de l'instance à l'AFP.

La mairie va demander aux établissements servant de l'alcool et aux salons de karaoké de fermer à 22h, dès le 3 août et jusqu'à la fin du mois.

La gouverneure de Tokyo a appelé jeudi les restaurants, bars et karaokés de la capitale japonaise à fermer plus tôt le soir pour tenter de contenir la pandémie de coronavirus qui regagne du terrain dans le pays.

Le Royaume-Uni a subi la plus forte surmortalité enregistrée en Europe depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, tandis que d'autres pays comme l'Espagne ont connu des pics plus marqués et plus localisés, rapporte une étude britannique jeudi.

"La crise est profonde, elle a été dévastatrice au deuxième trimestre et l'incertitude prédomine" pour l'avenir, a résumé jeudi son directeur général Philippe Petitcolin lors d'une conférence téléphonique, jugeant que Safran a "montré qu'il est solide et qu'il a les moyens de résister".

L'Allemagne a subi au deuxième trimestre une chute sans précédent de 10,1% de son produit intérieur brut (PIB) et connaît sa pire récession depuis l'après-guerre. L'économie du pays a souffert du confinement et l'industrie allemande, fortement exportatrice, a été frappée de plein fouet.

Pendant 99 jours, le Vietnam n'avait pas enregistré de nouveaux cas de Covid-19 et semblait avoir réussi à juguler le virus grâce à une politique stricte de quarantaine et de suivi des personnes infectées.

Le port du masque sera obligatoire la semaine prochaine dans le centre-ville de Bayonne et de Biarritz, ville dont les plages seront interdites la nuit pour limiter les réunions festives. La maire LR de Biarritz Maider Arostéguy a affirmé lors d'une conférence de presse que le masque serait obligatoire dans les rues du centre de sa ville dès lundi. Cela inclura la zone hyper-touristique de l’Hôtel du Palais et de la plage de Port-Vieux.

Ce jeudi, elles indiquent que 126 personnes sont sous surveillance étroite. "126 personnes ont ainsi été identifiées à ce stade dans le cadre de l’enquête contact-tracing menée par l’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de Santé à partir du premier cas. Elles ont été invitées à se confiner chez elles et à se faire tester. Les investigations autour des cas positifs se poursuivent."

"Les jeunes peuvent être contaminés et les jeunes peuvent mourir", a mis en garde le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse, alors que plus de 17 millions de personnes sont infectées dans le monde.

Les jeunes gens ne "sont pas invincibles" face au Covid-19 et doivent prendre "les mêmes précautions que le reste de la population pour se protéger et protéger les autres", a prévenu le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

Les villes néerlandaises d'Amsterdam et de Rotterdam ont annoncé jeudi l'obligation de porter un masque dans les lieux les plus fréquentés, comme le célèbre Quartier Rouge, afin de limiter la propagation du virus.

"La circulation du virus est soutenue avec un nombre de cas quotidiens en augmentation et supérieur à 1.000", prévient ce jeudi soir la Direction générale de la santé. À ce jour, 5.375 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19 (-75 par rapport à mercredi) et 381 en réanimation (+1).

Le monde est loin d’en avoir fini avec la pandémie de Covid-19. Pour preuve, la direction générale de la santé déplore une "nette augmentation de la circulation du virus" en France. "Il est plus que jamais nécessaire de retrouver une discipline collective", réclame-t-elle.

A l'échelle mondiale, les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché, à la fois en nombre de morts et en nombre de cas. Mardi, 68.524 nouvelles infections ont été relevées en un seul jour, ce qui porte à plus de 3,89 millions le nombre total de cas positifs. Le dernier bilan établi par l’université Johns Hopkins fait état de 141.883 décès. Au point que Donald Trump a été obligé de changer de ton, reconnaissant pour la première fois que la pandémie prenait des proportions "inquiétantes" et a recommandé "à tout le monde de porter un masque quand la distanciation sociale n’est pas possible".