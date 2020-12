EN DIRECT - Covid-19 : les premières doses du vaccin sont arrivées en France

DÉSACCORD





Alors que le secrétaire d'État à la Santé britannique, Matt Hancock, affirmait que la nouvelle forme de virus en provenance d'Afrique du Sud était "hautement préoccupante, parce qu'il est plus contagieux et semble avoir muté davantage que celui identifié au Royaume-Uni", son homologue dément. Pour le ministre sud-africain de la Santé, Zwelini Mkhize, "aujourd'hui, rien ne montre" que cette variante "soit plus transmissible que la variante britannique".





"Il n'y a pas non plus d'éléments prouvant qu'il provoque une forme plus grave de la maladie ou une mortalité accrue que la variante britannique ou n'importe laquelle des mutations identifiées dans le monde", a-t-il défendu.