EN DIRECT - Covid-19 : Jean Castex annonce la prolongation de l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes

"ON NE PEUT PAS FAIRE N'IMPORTE QUOI"





Sur LCI, Jean Michel Constantin appelle à la prudence. "On fera confiance quand on aura des données publiques, qui nous montreront quel est ce vaccin, comment il a été testé et comment il a été fabriqué." Le chef du service réanimation à la Pitié-Salpêtrière ne voit en effet qu'un "effet d'annonce". "On a eu beaucoup d'annonces qui relevaient plus de la géopolitique que de la science sur ces cinq derniers mois, venant de plein de pays, pas seulement de la Russie. Alors la moindre des choses c'est d'être prudent."





Pour lui, les choses sont-elles allées trop vite? "Ce n'est pas une histoire de délai mais de savoir ce qui a été été fait, sur qui ça a été testé et dans quelles conditions", souligne le chef du service réanimation. "Les schémas de validation scientifiques sont clairement établis. On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des règles."