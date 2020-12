EN DIRECT - Covid-19 : Londres et le sud-est de l'Angleterre reconfinés dès demain

MALI





Confronté à une hausse des contaminations, le Mali a décidé de fermer ses bars et ses restaurants, ainsi que ses écoles. Les bars et restaurants seront fermés durant 14 jours à compter de samedi minuit et tous les établissements d'enseignement privés et publics seront fermés jusqu'au 10 janvier, a indiqué le porte-parole du gouvernement Hamadoun Toureh, à l'issue d'un Conseil des ministres extraordinaire.





Un "état d'alerte sanitaire" pour six mois et un état d'urgence pour dix jours ont également été adoptés. Il permettra une "souplesse" administrative et le renforcement des services de santé, selon une source gouvernementale à l'AFP.