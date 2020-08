EN DIRECT - Covid-19 : mesure de prévention renforcée dans les Ehpad d'Ile-de-France

ESPAGNE





Face à la recrudescence du nombre de cas positifs au Covid-19, l'Espagne a annoncé durcir les restrictions dans certaines régions du pays.





Il est désormais interdit de fumer dans les rues en Andalousie, en Galice, en Cantabrie et à Castille-et-Leon. Les discothèques et bars de nuit sont également fermés à partir de ce lundi et les restaurants ne peuvent plus accueillir de clients après minuit. Les rassemblements sont limités à dix personnes et les visites dans les maisons de retraite sont limitées.





Ces mesures ont été mises en place dès dimanche dans les régions de la Rioja et de Murcie. Au total, six régions, sur les 17 que compte le pays, sont concernées par ces restrictions. L'Espagne est le pays d’Europe occidentale avec le plus de cas positifs avec 343.000 personnes infectées depuis le début de l'épidémie et 28.617 décès.