EN DIRECT - Déconfinement : feu vert du Conseil constitutionnel pour le pass sanitaire

LA VACCINATION OUVERTE À TOUS, LES CRÉNEAUX TRÈS RECHERCHÉS





Malgré l'ouverture de la vaccination à tous les plus de 18 ans depuis ce lundi, la prise de rendez-vous reste difficile. "Il y a 50 fois plus de personnes éligibles et non vaccinées que de créneaux disponibles", indique la plateforme Doctolib.