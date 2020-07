EN DIRECT - Coronavirus : 68.000 cas ces dernières 24 heures aux Etats-Unis

DUPONT-AIGNAN RÉCLAME PLUS DE TESTS





Le port du masque obligatoire en lieux clos : "Enfin !" a réagi ce matin Nicolas Dupont-Aignan. "Si on avait porté le masque bien plus tôt, on aurait eu un confinement moins long et moins pénible", a assuré le Président de Debout la France.

Au delà du masque, le problème français ce sont les tests et notamment les délais avant d'obtenir un rendez-vous, selon lui. "Il faut tester et pas seulement des gens malades. Je demande au gouvernement de prendre des mesures pour des tests gratuits et rapides", a insisté M. Dupont-Aignan ce matin sur LCI.