EN DIRECT - Covid-19 : plus de 7100 contaminations supplémentaires, 30.900 décès au total

LES HÔPITAUX EN SATURATION ?

"On nous a dit : 'Testez, isolez, soignez'. Pendant des mois, et on ne l'a pas fait. On n'a pas tiré de leçons depuis huit mois. J'entends des médecins tirer la sonnette d'alarme, notamment au sujet du nombre d'hospitalisations. A-t-on réfléchi à une situation de crise ? Les lits réservés pour la Covid sont-ils saturés ? Il n'y a pas plus de lits, il y en a beaucoup moins", fait valoir la présidente du RN, faisant référence au plan blanc qui avait permis d'augmenter le nombre de lits disponibles.