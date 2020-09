EN DIRECT - Covid-19 : 9400 cas supplémentaires ces 24 dernières heures

JEAN CASTEX





"J'en appelle aujourd'hui, solennellement, au sens des responsabilités de chacune et chacun d'entre vous. Nous ne parviendrons à enrayer cette reprise de l'épidémie qu'en étant tous vigilants et solidaires. Je demande en particulier aux personnes âgées d'observer la plus grande prudence au quotidien. Faites attentions, soyez très prudents. Pour quelques mois encore, nous devons faire preuve d'une responsabilité de tous les instants, d'un civisme exigeant. Demain dépend de vous et de nous."