EN DIRECT - Covid-19 : Olivier Véran lance "un message d'alerte" aux Français à l'approche de la rentrée

"ON VA DEVOIR VIVRE AVEC LE VIRUS"





Emmanuel Macron a rappelé, comme son homologue allemande, qu'il n'allait pas "remettre les pays à l'arrêt". "On va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas", a lancé le chef de l'Etat depuis sa résidence estivale. Et surtout à ce qu'il ne se "propage pas plus vite et en touchant les plus fragiles". Dorénavant, le défi est de "savoir comment on gère les foyers infectieux quand ils sont découverts", a-t-il déclaré. "Ce qui est le plus important c'est d'éviter qu'on aille contaminer tout autour."





Le président de la République a notamment regretté que les pays européens ont "trop souvent" réagi à "l'échelle nationale". "Ce que nous voulons faire, c'est avoir une homogénéité, une coordination de gestion de l'épidémie par foyer infectieux" que ce soit dans leur "mesure" mais aussi pour avoir les "mêmes mesures de restriction" de circulation des personnes qui font partie de ce "cluster" à l'échelle du continent.