EN DIRECT - Covid-19 : plus de 400.000 nouveaux cas en 24 heures

FIN DES RESTRICTIONS EN IRLANDE





Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a annoncé la levée de la plupart des restrictions sanitaires. Dès demain, les bars et restaurants ne seront donc plus contraints de fermer leurs portes à minuit et le pass sanitaire n'y sera plus exigé, tout comme pour les boîtes de nuit et autres lieux de loisirs.





Les restrictions sur les visites à domicile - qu'il était jusqu'ici conseillé de limiter à quatre foyers maximum - seront levées et les salariés pourront entamer "un retour progressif sur leur lieu de travail physique" à partir de lundi.





Cette levée des restrictions a été motivée par un récent rapport, qui, selon le dirigeant, "confirme que le taux d'infection diminue et que tous les indicateurs sur lesquels nous basons nos décisions vont dans la bonne direction". "Nous avons surmonté la tempête (du variant) Omicron", s'est-il félicité en s'adressant aux Irlandais.