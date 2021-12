EN DIRECT - Covid-19 : "Le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale", reconnaît Véran

6 MOIS AVEC SURSIS POUR UN COUPLE QUI FABRIQUAIT DE FAUX PASS SANITAIRES





Un couple de Roubaisiens qui fabriquait et vendait des pass sanitaires inopérants pour 100 euros pièce sur Snapchat a été condamné vendredi à six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lille. Les enquêteurs étaient remontés jusqu'à Nathalie D. et Mohammed M. grâce à l'adresse IP de leur ordinateur et les comptes Lydia et Paypal qu'ils utilisaient pour cette arnaque, qui a piégé 27 acheteurs et leur a rapporté 5800 euros --confisqués depuis.