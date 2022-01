EN DIRECT - Covid-19 : plus de 360.000 cas en 24 heures

"L'ÉPIDÉMIE PLUS FORTE QUE JAMAIS"





"L'épidémie est aujourd'hui plus forte que jamais. Jamais le virus n'a circulé autant et n'a été aussi présent. On compte désormais près de 300.000 cas en moyenne par jour, soit 2 millions en une semaine", alerte Gabriel Attal, à la sortie du conseil des ministres.





Au niveau national, le taux d'incidence est à 2.800 cas pour 100.000 habitants. "Mais certains départements sont plus touchés que d'autres : Paris, Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne comptent un taux d'incidence de plus de 4000", prévient le porte-parole qui annonce que plus de 30 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.