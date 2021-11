EN DIRECT - La France fait face à une "reprise légère mais certaine" de l'épidémie, annonce Gabriel Attal

JEAN CASTEX





"La situation a l'hôpital a cessé de s'améliorer" a alerté ce vendredi Jean Castex depuis le CHU de Montpellier, confirmant qu'il s'agit le plus souvent de "patients non vaccinés" et évoquant notamment le cas "d'une patiente de 28 ans". Et d'insister : "l'heure n'est pas venue de baisser la garde".





"Nous nous trouvons incontestablement face à une reprise épidémique" en Europe, a-t-il par ailleurs indiqué, précisant qu'en France, "près de 80 départements connaissent une reprise légère mais réelle".