EN DIRECT - Covid-19 : 4974 patients en réanimation, un record depuis le 16 novembre

CAMPAGNE VACCINALE





Les députés socialistes ont demandé lundi la création d'une commission d'enquête "sur la préparation et la gestion de la campagne vaccinale" contre le Covid-19, alors que la "première course contre la montre contre le virus et ses variants a été perdue" selon eux.





"Dès le mois de janvier, nous avions alerté le Premier ministre sur la nécessité d'engager une véritable 'course contre la montre' à la lumière des projections épidémiques", écrivent-ils au président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM), dans un courrier dont l'AFP a eu copie.





Trois mois plus tard, le groupe politique emmené par Valérie Rabault estime que "nous n'avons pas été en mesure de vacciner assez vite, assez massivement, pour protéger le plus grand nombre possible de nos concitoyens avant l'arrivée de la troisième vague".