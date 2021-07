EN DIRECT - Covid-19 : la France repasse au-dessus du seuil des 5000 cas quotidiens en moyenne

LONDRES : LE MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS LES TRANSPORTS





Le port du masque restera obligatoire dans les transports de Londres malgré la levée de presque toutes les restrictions légales le 19 juillet en Angleterre, a annoncé la ville ce mercredi. Comme l'a confirmé le Premier ministre Boris Johnson, dès cette date, distanciation et port du masque ne seront plus obligatoires, même si ce dernier reste recommandé dans les endroits publics fermés et très fréquentés, comme les transports en commun.





À Londres, soulignant que "l'option la plus simple et la plus sûre aurait été que le gouvernement maintienne l'obligation nationale de porter un masque dans les transports publics", le maire travailliste Sadiq Khan a indiqué qu'il refusait de "mettre en danger les Londoniens et la reprise dans notre ville".