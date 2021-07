EN DIRECT - Covid-19 : les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse

DU PASS SANITAIRE AU PASS VACCINAL ?





Pour Yves Buisson, épidémiologiste et président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine, "il faut basculer le plus vite possible d'un pass sanitaire à un pass vaccinal". Pour justifier sa position, le spécialiste a notamment avancé que les test PCR est notamment "plus facile à falsifier qu'un justificatif de vaccination".