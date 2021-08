EN DIRECT - Covid-19 : plus de 440.000 injections de vaccin réalisées ce samedi en France

DANS LE SUD-EST, UN MOUVEMENT SUIVI





Au moins 47.000 personnes, selon la police, ont défilé contre le pass sanitaire dans le Sud-Est de la France, de Nice à Montpellier, dans des cortèges hétéroclites, rassemblant Gilets jaunes, pro-vaccins opposés au pass et anti-vaccins. Ils étaient 19.000 à Toulon, 9500 à Nice, 8000 à Montpellier, au moins 6000 à Marseille, 5800 à Perpignan, 2500 à Aix-en-Provence et 300 à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône, 1500 à Fréjus et 500 Draguignan dans le Var, selon la police et les préfectures. Les manifestants n'ont pas donné d'estimations, précise l'AFP.