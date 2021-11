EN DIRECT - Covid-19 : l'exécutif veut le renforcement des gestes barrières, du pass sanitaire et l'accélération de la vaccination

GABRIEL ATTAL





"Le constat est sans appel, notre situation épidémique se dégrade très nettement ; je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines", a averti ce mercredi le porte-parole du gouvernement, précisant que le nombre de cas quotidiens a augmenté de près de 80% en une semaine.





"La situation est toujours contenue à l'hôpital (...) nous n'observons plus la même corrélation que lors des précédentes vagues entre le nombre de cas et le nombre de cas graves admis à l'hôpital", a-t-il toutefois indiqué, soulignant l'efficacité de la vaccination et estimant "que nous pouvons éviter la submersion". Et de poursuivre : "L'enjeu c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis (...) pour sauver les fêtes de fin d'année".