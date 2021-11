EN DIRECT - 3e dose pour les plus de 40 ans : la mesure pourrait être entérinée mercredi, affirme Véran

L'ANTHROPOSOPHIE, POSSIBLE FREIN A LA VACCINATION ?





Et si l'anthroposophie était un frein à la vaccination contre le Covid-19 en Allemagne, en Suisse et en Autriche? Dans ce courant philosophico-ésotérique né il y a plus d'un siècle, qui entretient le réseau d'écoles Steiner-Waldorf, les théories "anti-vax" ont particulièrement infusé.





Submergés par une virulente nouvelle vague, les trois pays germanophones partagent de nombreux points communs dont leur place dans le trio de tête des pays d'Europe de l'Ouest comportant la plus forte proportion de personnes de plus de 12 ans non vaccinées. Une explication pourrait se trouver dans l'implantation forte dans ces pays du courant anthroposophique, selon certains experts.