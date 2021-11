EN DIRECT - Covid-19 : vers de nouvelles restrictions ? Un Conseil de défense sanitaire ce mercredi pour décider

LA SUISSE SOUS HAUTE TENSION





Jamais la Suisse, dont la population s'apprête à voter dimanche sur les mesures sanitaires du gouvernement, n'a connu un tel climat électoral d'agressivité, obligeant même la police à mettre sous protection des politiciens menacés de mort.





Signe de ces tensions auparavant inimaginables dans un pays réputé pour sa culture du dialogue et du compromis, les forces de l'ordre ont dressé un grillage pour protéger le siège du gouvernement et du Parlement des éventuels assauts des militants anti-vaccin et anti-pass sanitaire. Ces dernières semaines, leurs manifestations se sont multipliées dans tout le pays, aux cris de "liberté, liberté" et aux sons des "Freiheitstrychler" (sonneurs de liberté).