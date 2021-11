EN DIRECT - Covid-19 : "La vaccination ne suffira pas", alerte Jean-François Delfraissy sur LCI

GUADELOUPE : RÉACTION DE LA PRÉFECTURE





Dans un communiqué publié ce mercredi, la préfecture de la Guadeloupe réagit au climat de tensions dans l'île des Antilles. Les autorités "déplorent l’organisation, depuis le début de cette semaine, de manifestations non déclarées dont le but est de perturber l’ordre public, par des personnes qui détournent l’utilisation des moyens et des uniformes publics et mettent ainsi à mal le devoir de réserve de leur corps ."