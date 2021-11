EN DIRECT - Covid-19 : le Conseil scientifique appelle à envisager l'ouverture de la 3e dose à tous les adultes

THIERRY BRETON : "ON FABRIQUE PLUS DE 300 MILLIONS DE DOSES PAR MOIS"





Y aura-t-il des stocks suffisants de 3e dose pour les européens ? "On est le premier fabricant de vaccin à ARNm au monde. On a plus de 300 millions de doses par mois. On a une chance formidable de vivre sur notre continent européen", assure Thierry Breton, commissaire européen du Marché Intérieur, invité sur LCI ce lundi matin. "Le problème, c'est la Russie, le bloc de l'Est. On constate dans la plupart des pays de l'Est une réticence au vaccin qu'il faut combattre."