EN DIRECT - Covid-19 : repousser la rentrée scolaire "n'est pas l'hypothèse privilégiée", assure Jean-Michel Blanquer

"NOTRE ÉCONOMIE NE RESISTERA PAS À UN CONFINEMENT", PRÉVIENT LOUIS ALIOT





Invité au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, Louis Aliot salue la décision du gouvernement de ne pas remettre en place un confinement pour lutter contre le virus. "Notre économie n'y résisterait pas. On fait bien de ne pas le remettre en place et on fait bien de ne pas mettre de couvre-feu, de ne pas limiter à la consommation", ajoute le (RN) de Perpignan et porte-parole de Marine Le Pen, voulant protéger les "petits commerçants" et "les lieux culturels".





Il critique cependant l'avancée scientifique dans l'Hexagone. "Pourquoi on ne privilégie pas les autotests ? Les médicaments ? La France est très en retard par rapport à cela, on est le pays de Pasteur et des vaccins et on n'est pas capable d'en produire un. Les Français subissent", plante-t-il.