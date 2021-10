EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés au plus bas depuis fin septembre 2020

MOINS DE 1200 CLASSES FERMEES EN FRANCE





1180 classes étaient fermées jeudi 14 octobre à cause du Covid-19. Un chiffre à nouveau en baisse sur une semaine et qui représente 0,22% des classes du pays, a annoncé ce vendredi le ministère de l'Éducation nationale.





Depuis maintenant plus de quatre semaines, le nombre de classes fermées en raison de l'épidémie de Covid-19 ne cesse de diminuer. A titre de repère, le 7 octobre, 1.254 étaient étaient fermées, contre 1692 une semaine plus tôt, et respectivement 2366 et 3299 les deux précédentes.





Dans son point hebdomadaire, le ministère de l'Éducation nationale indique par ailleurs que six structures scolaires (cinq écoles primaires, un collège et aucun lycée) sont fermées à cause de l'épidémie, soit 0,007% des établissements.