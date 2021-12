EN DIRECT - Covid-19 : Noël sans jauge, "c'est notre cap, notre objectif", assure Gabriel Attal

"GARDER LES ÉCOLES OUVERTES"





À l'école, on assiste à un "renforcement très fort du protocole", qui passe au niveau 3, avec notamment des mesures de non-brassage et le port du masque étendu à l'intérieur, a indiqué sur France Inter Gabriel Attal.





"Pour un enfant de 8-9 ans, porter le masque toute la journée à l’école, c’est difficile", a-t-il concédé, mais il a affirmé que cette solution était préférable à la fermeture des écoles. Selon lui, l'ouverture des classes reste "essentielle".





"Les Français soutiennent notre politique qui consiste à garder les écoles ouvertes le plus possible et donc à renforcer nos protocoles sanitaires (...) dans un contexte où le virus circule beaucoup parmi les enfants", a-t-il assuré, ce qui justifie notamment le refus d'avancer d'une semaine les vacances de Noël comme cela est le cas en Belgique.





"Depuis le début de la crise, on a laissé nos écoles ouvertes 2 fois plus que les Allemands, 3 fois plus que les Italiens, 4 fois plus que les Américains", a-t-il listé.