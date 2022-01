EN DIRECT - Après Omicron, les États-Unis "au seuil" de pouvoir "vivre avec" le Covid-19

ÉTATS-UNIS





Malgré un nombre d'hospitalisations record, les États-Unis pourraient bientôt espérer sortir de cette crise sanitaire qui touche le monde entier, selon le Dr Anthony Fauci. "Alors qu'Omicron monte et redescend, j'espère que nous allons avoir une situation avec (...) une combinaison entre une bonne immunité de fond et la possibilité de soigner une personne à risque", a déclaré le conseiller de la Maison Blanche, lors d'une intervention organisée par l'institut de recherche Center for Strategic and International Studies.





"Lorsque nous y arriverons, ce sera une transition, et nous pourrions en être au seuil aujourd'hui", après laquelle il deviendra possible de "vivre avec" le virus, a ajouté l'immunologue.





Ce mois de janvier, les États-Unis ont dépassé leur record du nombre de personnes hospitalisées atteintes du Covid-19, avec près de 146.000 patients infectés occupant actuellement un lit d'hôpital à travers le pays.





Mais, Anthony Fauci va encore plus loin. Le professeur a ajouté que le variant Omicron, à cause de sa très haute contagiosité, allait probablement infecter "quasiment tout le monde", et qu'il était fort peu probable que le Covid-19 puisse être complètement éliminé.