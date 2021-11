EN DIRECT - Autriche : les personnes non vaccinées confinées à partir de lundi

UNE "ÉPIDÉMIE DE NON-VACCINÉS À L'HÔPITAL"





Face à la reprise épidémique très forte ces dernières semaines en Europe, les non-vaccinés qui remplissent les services hospitaliers "sont quelque part responsables de la situation actuelle, et encore plus des pays du centre de l’Europe, l’Allemagne et l’Autriche notamment, où il y a moins de vaccination qu’en France, a indiqué sur LCI l'épidémiologiste Martin Blachier.





"C’est l’épidémie des non-vaccinés à l’hôpital, a-t-il précisé, parce que ce virus cirucle et circulera toujours, on n’arrivera jamais à empêcher sa circulation au sein de la population totale, y compris des vaccinés". "En revanche, cela met la nation en danger à cause des non-vaccinés, avec un risque de saturation des services, même s’ils est un peu sur estimé même dans ces pays-là [d'Europe centrale, ndlr]", a-t-il poursuit.





L'épidémiologiste a également estimé que la vague de contaminations subie par ces pays européens était prévisible et aurait pu être évitée en vaccinant mieux les populations les plus vulnérables. On rencontre seulement "un cas sur 10 de patients vaccinés à l’hôpital" des personnes "très âgées ou immunodéprimées", a-t-il rappelé, insistant sur "l'immense protection de la vaccination".





"La vaccination ne protège pas des vagues de nouveaux cas, mais elle protège de la saturation des hôpitaux" en divisant par dix le risque de décès, a-t-il indiqué.