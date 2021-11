EN DIRECT - Covid-19 : "Ce n'est pas à l'ensemble des Français de payer les tests de confort", juge Castaner

L'IRLANDE DURCIT LES RESTRICTIONS





Le gouvernement irlandais a annoncé mardi la mise en place de nouvelles restrictions pour enrayer une résurgence du coronavirus en Irlande et préserver le système de santé, dont le télétravail et un couvre-feu pour les bars et restaurants.





"À travers l'Europe et notre pays, il devient de plus en plus clair que nous connaissons une nouvelle poussée d'infections au Covid", a déclaré le Premier ministre Micheal Martin en s'adressant aux Irlandais.





Sans la vaccination massive de la population, "il ne fait aucun doute que nous serions maintenant en confinement total", a-t-il ajouté.