EN DIRECT - Covid-19 : le taux d’incidence passe la barre symbolique de 1000 en France

STANISLAS GUERINI DÉFEND LE BILAN SANITAIRE DE L'ANNÉE





"On a un réveillon compliqué, mais rappelez-vous d'où l'on vient", indique sur TF1 Stanislas Guerini, délégué général de LaREM et député de Paris. "Il y a un an, on s'apprêtait à reconfiner le pays, beaucoup disaient que nous n'arriverions jamais à vacciner, on nous annonçait une explosion du chômage. Aujourd'hui, on a l'un des meilleurs taux de vaccination au monde, nous n'avons pas de confinement, et avons la meilleure croissance et taux d'emploi depuis quasiment 20 ans."