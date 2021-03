EN DIRECT - Covid-19 : plus de 25.000 nouveaux cas ces dernières 24 heures

VACCINATION





La vaccination va s'accélérer en France, estime Jean Castex : "Les livraisons de doses à la France vont s’accroître dans les semaines à venir. En janvier et février, nous avons reçu 7 millions de doses ; en mars et en avril, nous devrions en recevoir 22 millions, c’est-à-dire 3 fois plus.





Deuxième élément, nous pourrons recourir plus largement au vaccin Astra Zeneca. (...) La Haute autorité de santé a en effet indiqué (...) que sont désormais éligibles à ce vaccin, non seulement les personnes de 50 à 64 ans, mais encore les personnes de plus de 65 ans, ainsi que les personnes atteintes de pathologie à très haut risque de forme grave."