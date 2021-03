EN DIRECT - Gestion de la crise sanitaire : une action collective déposée au nom du "droit  de savoir"

LES EUROPÉENS LASSÉS DU MANQUE DE CONTACT





Dans une étude publiée ce mercredi, l'observatoire Cetelem indique qu'une société "sans contact" apparaît plus pratique, mais pèse de plus en plus sur le moral des consommateurs européens qui y voient une dégradation des relations humaines. Les 14.000 personnes interrogées laissent à penser que la situation est globalement "vécue de manière négative un peu partout en Europe". "73% des personnes interrogées associent au moins un terme négatif à la vie sans contact, contre seulement 58% un terme positif", précise par exemple le document selon lequel les termes "solitude" et "tristesse" reviennent le plus régulièrement.





L'étude a été réalisée dans 15 pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède), du 27 novembre au 8 décembre 2020 auprès de 14.200 individus âgés de 18 à 75 ans, issus d'échantillons représentatifs de la population de chaque pays, constitués selon la méthode des quotas